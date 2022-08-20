Erdoğan üzüm alım fiyatını Manisa'dan duyurdu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Göreve geldik 76 üniversite var ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştıra hastanemizin olmadığı il ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor: Bu kadro milletine aşık. Biz, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük.

Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla ürüyorsa işte bu yüzdendir. Dertliyiz biz dertli, bu milletin dertlisiyiz. Biz, Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceğiyiz. Biz, milletin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizi ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken projeleri hazırlayan sadece biz varız.

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar etkin hizmet peşinde koşmak yerine kaos güzellemesi yapıyorlar. Şimdi, buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik.

Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin bir ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz, her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen bırakın doktoru bir kutu ilacı bile bulmanın zor olduğu Türkiye'ydi.

Biz, terör örgütleriyle mücadelemizde oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da biz varız ,Cud'de biz varız, Tendürek'te biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden diğerine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla havalimanlarıyla, hızlı tren raylarıyla donatarak ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli bir hale geldiği bir Türkiye inşa ettik.

Onların iyi dediği Türkiye yolların delik deşik olduğu her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretebilecek kabiliyete kavuşan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz.

Biz savunma sanayiimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde yüzde 20 yerliydi ama şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, AKINCI'larımız var. Ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi. Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Biz bir deprem ülkesi olan ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik.

Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak.

İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.

Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün buraya gelmeden önce, bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan, ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını bu yıl 27 lira olarak belirledik."