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Manisa'da tamamlanan 207 tesisin açılışı yapıldı

Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde toplam yatırım bedeli 4 milyar 465 milyon 530 bin lira olan 207 tesisin açılışı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ağustos 2022 19:01
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Manisa'da tamamlanan 207 tesisin açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete alınan tesislerin her birinin Manisa için yapıldığını ve harcında alın teri ve emek bulunduğunu söyledi.

Gençlik ve spor yatırımlarının son 21 yılda tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da devrimi, bir eser siyasetini, hizmet anlayışını gösterdiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"2002 yılında Manisa'da 1 gençlik merkezi varken şimdi 10 gençlik merkezi var. Havuzlarıyla, salonlarıyla semt sahalarıyla 20 spor tesisi varken bugün 150 tesisimiz var. Onları açıyoruz. 2002'de 2 bin 500 yurt kapasitesi varken bugün 13 bin yurt kapasitesi var. Gerektiğinde pandemide milletimize sığınak olan yurtlarımız gurur tablosu. Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz. 21 yılda durmadan, yorulmadan, genç odaklı siyasetimize, eser odaklı siyasetimize üreterek, taş üstüne taş koyarak devam ettik. Bundan sonra da siz aziz milletimizden aldığımız güçle yine hizmet yolunda durmadan, yorulmadan, koşar adım devam edeceğiz."

- Bakan Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, hizmete giren tüm tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin son 20 yılda her alanda geliştiğini vurgulayan Özer, "Son yirmi yılda eğitimde 300 bin derslik varken 857 bin dersliğe ulaşıldı. Okul öncesinden ortaöğretime, yükseköğretime kadar bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebildiler." dedi.

2000'li yıllarda beş yaşındaki 100 çocuktan sadece 11'inin okul öncesi eğitime erişebilirken bugün bu sayının 93'e çıktığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Ortaöğretimde yüzde 44'den yüzde 90'lara çıktı. Yani sizin evlatlarınız eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebildiler. Sadece bunlar mı yapıldı? Hayır. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Biliyorsunuz bir zamanlar bu ülkenin başörtülü kızları, kadınları, eğitime erişemiyordu. Kapıların önünde bekletiliyordu, işte bu dönemde bu engel kaldırıldı. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün kadına şiddet hakkında konuşmuyorlardı. Bugün beyin göçünden konuşanlar, o gün kadınlarımız başörtüsü zulmünden dolayı yurt dışına gittikleri zaman beyin göçünden bahsetmiyorlardı. Bir de kat sayı uygulaması uyguladılar. İmam hatip ve meslek liselerinin akademik olarak başarılı öğrencilerden uzaklaştırılması için her türlü entrikayı uyguladılar ama engeller işte bu yirmi yıl içerisinde kaldırıldı. Bu ülkenin dindar insanlarının çocuklarının peygamberinin hayatını öğrenme, kutsal kitabı öğrenme ve dini bilgiler öğrenmeyle ilgili seçmeli dersler tüm eğitim kademelerine konuldu ve bunlar yapılırken eğitimin kalitesinden asla ödün verilmedi. Bu eğitim sisteminde 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken bugün eğitim sisteminde 1,2 milyon öğretmen var."

Mahmut Özer, Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Manisa'nın da bu hizmetlerden yararlandığını aktararak, 2022 yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığına ait olan eğitim yatırımının bir milyara yaklaştığını söyledi.

Bugün açılışını yapacakları tesisler içinde 30 okul, atölyeler, spor salonları ve yurtların bulunduğunu ifade eden Özer, tüm eğitim yatırımlarının Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

- Bakan Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alın terinin ve akıl terinin kutsal olduğuna inanan AK Parti olarak, hizmete devam edeceklerini vurguladı.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart'ta kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı görevini tevdi ettiğini hatırlatarak, "Rabbim mahcup etmesin inşallah. Bu hizmetleri sizlere en güzel şekilde sunmak için gece gündüz çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bakan Adil Karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu, Manisa'nın geleceği için ter döktüklerini ifade etti.

Kentte 600 kilometre üzerindeki bölünmüş yolları artıracaklarını, devam edenler işler olduğunu, bu işlerin en kısa zamanda biteceğini kaydeden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002 yılında başlayan süreçte ülke genelinde adeta yeni çağ başlattıklarını, 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını anlattı.

Karaismailoğlu yapacak daha çok iş olduğunu, güçlerini milletten aldıklarını söyleyerek, sadece 2023'ün değil artık 2053'ün planlarını yapan bir Türkiye bulunduğunu ifade etti.

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