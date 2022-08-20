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Muğla'da geleneksel gelin alma merasimi düzenlendi

Muğla'da, Yörük Obaları Derneği'nce "Yörük Gelini Alma Merasimi" yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ağustos 2022 23:51
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Muğla'da geleneksel gelin alma merasimi düzenlendi

Etkinlikte, erkek evi olarak belirlenen tarihi Arasta Çarşısı'nda damat tıraşı yapıldı. Berber Ali Kama, ustura, makas ve manuel saç kesim makinesiyle damat Erol Baysal'ı tıraş etti.

Sağdıcın taşıdığı Türk bayrağıyla at ve davul zurna eşliğinde kız evi olarak belirlenen Yörük Obaları Derneğine "gelin korteji" düzenlendi.

Dernek önünde, senaryo gereği damat ve babası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, zeybek oynadı.

Gelin Gönül Uysal'ın Yörük kadınları tarafından hazırlanmasının ardından bahçede yöresel oyunlar sergilendi.

Gelin ağıtı yakılan ve gelin kınası karılan etkinlikte, katılımcılara zerde ikram edildi.

Kına yakılması sırasında damadın babası rolünü üstlenen Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gelinin avcuna altın para koydu.

Gelinin babası rolündeki Dernek Başkanı Orhan Akcan'ın kızının beline kırmızı kuşak bağlamasının ardından gelin evden çıkarıldı.

Akcan, gelinin beline kuşağın üç kez bağlandığını, ilkinin hayırlı bir evlat olarak anasına ve babasına itaat ettiği, ikincisinin yeni ailesine ve eşine hayırlı bir evlat olması, üçüncüsünün de vatana, millete ve ülkesine hayırlı bir birey olması için bağlandığını söyledi.

Babasının elini öpen gelin Gönül ve damat Erol Baysal, dernek önünde Muğla Zeybeği oynadı.

Ata bindirilen gelin, yine davul zurna eşliğindeki gelin kortejiyle tarihi Arasta Çarşısı'na getirildi.

Burada attan indirilen gelin, damat ve Başkan Gümüş, zeybek oynadı.

Etkinlik, Muğla Yöresel Halı Sergisi ve halk müziği konseriyle sona erdi.

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