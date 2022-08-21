MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 08:41
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna'nın Çernomorsk limanından 2, Odessa'dan 1 ve Yuzni'den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız