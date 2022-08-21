Düğün arifesindeki çiftler ilk dans yerine Ankara oyun havaları öğreniyor

Dünya evine girecek olan genç çiftler, kendileri için unutulmaz bir anı olan ilk dans yerine artık düğünlerinde halk oyunlarını tercih ediyor. Bu sebeple halk oyunları kurslarının yolunu tutan çiftler, düğünlerindeki davetlilere gösteri sunmak için eğitmenler eşliğinde 8 haftalık koreografi çalışmaları yapıyor. Geleneklerini yaşatmak ve sıradanlığın dışına çıkmak isteyen gençler, en çok Ankara oyun havalarını tercih ediyor.

"Son yıllarda özellikle oyun havaları, zeybek gibi kültürümüzün oyunları tercih ediliyor"

Ankara'da bir dans ve spor kulübün başkanı Murat Keskin, folklor koreografilerinde yöresel olarak birçok çalışma yaptıklarının altını çizerek, "Oyun havaları, hem Ankara'da olsun hem de Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde çok meşhur. Çok keyifle müziklerini, şarkılarını severek, dinleyerek, düğünler de oynamak istedikleri bir oyun türü. Son dönemlerde özellikle bir kaç yıldır oyun havalarıyla ilgili buraya gelen genç çiftler, eskiden sadece vals tarzı ilk dans yaparlardı. Şimdi son yıllarda özellikle oyun havaları, zeybek gibi kültürümüzün oyunlarını tercih etmeye başladılar. Tabi bu bizi de çok mutlu ediyor. Genelde özel ders için gelen çiftler yaklaşık 3 ila 4 derste herhangi bir oyun havası dediğimiz en meşhur olan şarkılar arasından seçtikleri, sevdikleri güzel bir şarkıyla ve halk oyunları antrenörlerimiz eşliğinde güzel bir koreografi hazırlıyoruz. Buradan güzel anılarla ayrılıyorlar. Düğünlerinde yine konuklarına, misafirlerine kendileri için de güzel bir anı oluyor" dedi.

"Hayırlısıysa düğünde oynayacağız"

Nişanlısı ile Ankara oyun havası eğitimi alan ve sosyal medya sayesinde halk oyunları grubunu keşfettiklerini belirten Volkan Yurtakan, "Son zamanlarda düğünlerde bu şekilde grupça oyunlar, arkadaş arasında oyunlar ve düğünle birlikte oyunlar modaydı. Ben Ankaralıyım, nişanlım da Sivaslı. İç Anadolu Bölgesi'ne baktık. Oynanacak en güzel halk oyunları, Ankara havası. Öyle karar verdik. Sanat Merkezi'ne geldik. Bizi konuk ettiler, bir demo yaptılar ve ondan sonra burada çalışmaya başladık. Çok mutluyuz, baya bir yol kat ettik. Düğüne de az kaldı tabi. Hayırlısıysa düğünde oynayacağız" diye konuştu.

"İlk dans gibi klasik bir şey yerine farklı olmak istedik"

Düğünlerinde sergileyecekleri halk oyunları eğitimlerine ilk olarak demo ders yaparak başladıklarını ifade eden Elif Demirci, "2-3 haftada toparladık gibi. 1-2 ders daha yapacağız. Güzel bir koreografi çıkacak diye düşünüyorum. Ben Sivaslı olduğum için halk oyunları zaten severek hayatımızda olan bir oyun. Nişanlım da keza Ankaralı olduğu için zaten seviyordu. Biz biraz standartların dışında fikirleri olan bir çiftiz. İlk dans gibi klasik bir şey yerine farklı olmak istedik. Son zamanlarda da herkesin düşüncesi zaten bu yön de. Hoşumuza da gidiyor, seviyoruz, müzikten hoşlanıyoruz. O nedenle de böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey bilmeyen bir arkadaşımız da 8 haftanın sonunda öğrenmiş olarak ayrılabiliyor"

Halk Oyunları Eğitmeni Serhat Üstüner, dünya evine girecek olan çiftler için toplamda 8 haftalık ders programının mevcut olduğunu vurgulayarak, "Genel derslerde 4 haftalık periyotlarla öğrenci alıyoruz. Onun haricinde de çiftlere ve herhangi bir arkadaşının düğününde oynamak isteyenlere özel derslerimiz mevcut. Temel adımla başlıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Hiçbir şey bilmeyen bir arkadaşımız da gelip burada 8 haftanın sonunda öğrenmiş olarak ayrılabiliyor. Vermiş olduğumuz figürler Ankara oyun havalarının temel adım figürleridir. Onlara bağlı koreografiler. Müziği tamamladığımızda başka bir müziği dinlediğinde oynayabilir duruma geliyor" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca yaklaşık olarak 20 kişiden oluşan gruplar içinde halk oyunları eğitimi verdiklerini belirten dans ve spor kulübü başkanı Murat Keskin, bu sayede eğitim alan kişilerin gündelik yaşamlarında yaşadıkları stresten haftada 1 saat uzaklaşabildiklerini kaydetti.