Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olması hizmet kalitesini artıracak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Ticaret Bakanlığının, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Berber, kuaför ve güzellik salonları esnafının tatil yapmadan çalıştığına dikkati çeken Karakaş, bazı belediyelerin bu esnafın tatil yapmasına izin verdiğini, bazı belediyelerin ise izin vermediğini söyledi.

Karakaş, alınan kararla ülke genelinde söz konusu esnafın haftada bir gün izin yapacağına işaret ederek, "Tatil yapmadan çalışan esnafımızın sosyal hayatı kalmamıştı, aileleriyle vakit geçiremiyorlardı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması kararı, buralarda hizmet verenlere rahat bir nefes aldıracak, çalışanlar işlerine daha da odaklanacak ve hizmet kalitesi aratacak. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar aileleriyle vakit geçirebilecek ve aile içi çatışmalar da azalacak. Bu meslek gruplarının aile parçalanmalarının önüne geçilebilecek."

Daha önce aynı şehirde farklı günlerde bazı esnafın kapalı, bazılarının açık olabildiğini ifade eden Karakaş, bu durumun esnaflar arasında rahatsızlığa neden olduğunu anlattı. Karakaş alınan karar sayesinde bu rahatsızlığın da ortadan kalkacağını dile getirdi.

Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışan bulma konusunda da daha rahat olacağını belirterek, kararda emeği geçenlere sektör çalışanları adına teşekkür etti.

Karar kapsamında her esnafın bulunduğu şehre göre haftada bir gün kapalı olacağı bilgisini veren Karakaş, bu kurala uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

- "KDV oranının yüzde 10'a çekilmesini talep ediyoruz"

Sektörde kira ve elektrik gibi giderlerin arttığına da dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti:

"Bağkur primlerinin yükselmesi esnafımıza ayrı bir yük getirdi. Devletimizin kollayıcı tedbirler alarak teşvik vermesini talep ediyoruz. Hizmet sektöründe katma değer vergisinin yüzde 18 olması özellikle pos makineleriyle çalışan esnafa ciddi bir yük getiriyor. KDV oranlarının yüzde 10'lara çekilmesi talep ediyoruz."