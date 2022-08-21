Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 11:12
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız