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Havrita'ya kapatma davası: İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor mu?

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması tartışma çıkardı. Hayvanseverler söz konusu uygulamayla hedef gösterilen hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, sitenin kapatılmasını istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ağustos 2022 11:53
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Havrita'ya kapatma davası: İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor mu?

Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerini tespit için kullanılan Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle kapatılmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hayvanseverler, son zamanlarda artan sokak köpeği zehirlenmelerinin Havrita'nın sokak köpeklerini hedef göstermesi sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.

HAVRİTA'DAN AÇIKLAMA

Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita'nın "Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin" gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, "Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa 'haritadan bakayım' demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı" diye konuştu.

"İŞARETLENEN YERLERDE KÖPEK ÖLÜMLERİ OLUYOR"

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Av. Ekmekçi, "Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"ANTALYA'DAKİ KÖPEK ZEHİRLENMELERİNDE UYGULAMANIN BAĞLANTISI VAR"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, Antalya'da köpeklerin zehirlenme haberini almadan önce Havrita'ya yönelik görseller sosyal medyada paylaşıldığını anlattı. Ekmekçi, "Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Bu bir suç aynı zamanda toplum ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef haline geliyor. Bu işaretlemeler yapıldığında o hayvanları korumak için giden de oluyor. Bu da birtakım çatışmaları beraberinde getiriyor. Bir an önce gerekli müdahaleler yapılmalı" dedi.

KOÇAK: KÖPEKLERİN ÇETELEŞMESİ SORUNU VAR

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren Havrita'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise "Başıboş köpek haritası Havrita'yı 2022 yılının mayıs ayında uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek. Hastane, cami, okul ve park gibi alanlarda köpeklerin toplanması ve çeteleşmesi sorunu var. Çocuğunu parka götürmek isteyen insanlar, gezdirmek ve açık alanda hava aldırmak için parka gidiyor. Bir anda köpekle karşılaşıp köpeğin saldırması bir tarafa 3-4 köpeğin olması çocuğun köpeği görüp kaçması başlı başına bir problem. Biz buna köpek sorunu demiyoruz, sorun başıboşluk. Sahipli bir köpek bile olsa çocuk parkına getirip tasmasını çözdüğünüz zaman çocuk ondan da korkup telaşa kapılabiliyor. Biz bu başıboşluğun önlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAÇALI: HAYVANLAR BU UYGULAMADA İŞARETLENDİKTEN SONRA KATLEDİLİYOR

Havrita adlı uygulama hakkında erişime engellenmesi için iki tip başvuru yapıldığını anlatan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı da şunları söyledi:

"Bunlardan biri vatandaşlarca Sulh Ceza Hakimliklerine yapılan ve 5651 sayılı yasa kapsamında erişimin engellenmesi talepli başvurular. 5651 sayılı yasa kapsamında doğrudan kişilik haklarına yönelik içermediği için bu talepler reddediliyor. İkinci yol ise suçun önlenmesi kapsamında savcılıkların, bakanlıkların, Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) başkanının veya Cumhurbaşkanlığının erişime engelleme talebinde bulunma hakkı. Ne yazık ki bu kurumlar bugüne dek böyle bir girişimde bulunmadı. Haziran ayı içerisinde biz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına Havrita hakkında örgütlü bir suç şebekesinin bu uygulamayı araç olarak kullandığı gerekçesi ile suç duyurusuna konu ettik ancak savcılık tarafından da bu yönde bir tedbir alınmadı. Havrita bugün sahipsiz hayvanlar katliam planlama merkezi gibi çalışıyor adeta. Kurulduğu ilk günden bu yana sadece birkaç ay içerisinde sayısız katliamın merkezinde yer alıyor. Yıllarca bulundukları bölgelerde sorunsuzca yaşayan hayvanlar bu uygulamada işaretlendikten hemen sonra katlediliyor. Bunun için adeta bir ekip çalışıyor. Üstelik uygulama yer sağlayıcıymış gibi BTK tarafından sertifikalandırıldı BTK."

BİLTEKİN: HAYVAN BESLEYEN KİŞİLER SALDIRIYA UĞRAMAYA BAŞLADI

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Fatma Biltekin ise uygulamanın sokak hayvanlarını hedef gösterdiğini söyleyerek "Amerika'da bulunan bir ıp adresi ile açılan bir site. Siteye eklenen hayvanların zehirlendiği, öldürüldüğü, kaybolduğu, işkenceye maruz kaldığı ile ilgili haberler geliyor. Platform sadece hayvanları değil hayvanları korumaya çalışan hak savunucularını da hedef gösteriyor. Bu hedef göstermeler sonucunda hayvan besleyen kişiler saldırıya uğramaya başladı. Burada suçlu olan sokakta kuytu bir köşede yaşam mücadelesi veren hayvanlar değil hayvanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen kamu kurumları, tepkilerin de bu kurumlara yönelik olması gerekiyor. Sokakta yaşayan hayvanlar ile yüzyıllara dayalı bir ortak yaşam kültürümüz var, kentler ve sokaklar sadece bizlere ait değil. Yaşam hakkı sadece insana özgü bir hak da değil bu yüzden herkese hayvanların da yaşam hakkı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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