Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Van'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 4 kişinin de tedavisi sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 15:33
8 kişi sahte içki kullanımı şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastalananların, il dışından getirilen malzemelerle içki imal edip tükettikleri ortaya çıktı.
2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi altında olan 2 kişi daha hayatını kaybetti.
4 kişinin tedavisi ise sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız