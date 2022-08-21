Polis veya savcıyım diyerek 910 bin lira dolandırdı

Kayseri'de iki kişiyi, telefonla arayan dolandırıcı, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıktan sonra terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söyleyerek mağdurları ağına düşürdü.

Dolandırıcı, toplamda 910 bin lira değerindeki altın ve dövizleri, mağdurları yönlendirip, kendi belirlediği yere bıraktırarak kayıplara karıştı.

450 saatlik görüntü inceledi, şüpheli bulundu

Yapılan ihbarın ardından çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntü inceledi.

Şüphelinin 22 yaşındaki V.C. olduğunu belirleyen ekipler, Mersin'de operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.C., işlemler için Kayseri'ye getirildi. İşlemleri tamamlanan V.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi