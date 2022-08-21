Ulusal gıda veri tabanı ile enerji ve besin değerlerine tek noktadan ulaşılacak

Ülkenin ilk gıda kompozisyon veri tabanı olan "www.turkomp.gov.tr", Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK MAM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında oluşturuldu.

Türkiye coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlere ait enerji değerlerini ve besin öğelerini içeren site, Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor.

Beslenme tercihinde rehber olacak

TürKomp'ta, 14 gıda grubundan 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait 63 bin civarında enerji ve besin öğeleri verisi bulunuyor.

Sitede tüm örneklem ve analizlerde geriye doğru izlenebilirlik sağlanırken gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama yapılabiliyor. Ayrıca gıdaları karşılaştırma özelliği ve beslenme çantası uygulaması da bulunuyor.

"Gıdaya göre" aramada, istenilen maddeler, alfabetik listeden seçilerek ya da arama kutusuna yazılarak bulunduktan sonra enerji değerleri ve besin öğeleri verilerine ulaşılabiliyor.

"Bileşenlere göre" aramada, aranılan gıda bileşeni alfabetik listeden belirlenerek ya da arama kutusuna yazılarak bulunuyor. Açılan sayfada aranılan bileşeni içeren gıda maddeleri, içerdiği bileşen miktarına göre çoktan aza doğru sıralı olarak görüntülenebiliyor.

"Beslenme grupları" bölümünde, arama analiz sonuçlarına göre, düşük enerjili, az yağlı, yağsız, yüksek lifli ve yüksek proteinli gıdalara erişilebiliyor.

"Beslenme çantası" sekmesinde, seçilen birden fazla gıdanın toplam enerji değerleri ve besin öğelerine ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

"Gıdaları karşılaştır" uygulaması da seçilen iki gıdanın besin öğeleri ve enerji değerleri açısından kıyaslanabilmesine olanak veriyor.

TürKomp internet sitesinin mobil uygulamasının da geliştirilmesi planlanıyor.

"Gıda güvenliği sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de ilgilendiriyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Üretilen buğdayı un olarak alıp ekmek yapan fırıncıyı da fırıncıdan ekmek alan tüketiciyi de göz ardı etmediklerini vurgulayan Kirişci, "Gıda güvenliği sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ilgilendiriyor" dedi.

Kirişci, küresel gıda ve iklim krizi, dünya nüfusundaki hızlı yükseliş dikkate alındığında, sağlıklı gıda tüketiminin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin için tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak, vatandaşlara yol gösterici olmak amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Kirişci, "Halkın gıda konusunda sağlığını en üst seviyede korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.