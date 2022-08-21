Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı

RİZE (AA) - Rize Valiliği, Çayeli ilçesine özgü Koloti peynirinin coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, peynirin, Çayeli Kaymakamlığının girişimiyle 2020 yılında başlatılan tescil sürecinin sonucunda Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak Çayeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına tescillendiği belirtildi.

Çayeli Koloti peynirinin ilçenin yüksek köy, yayla ve meralarındaki bitkilerle beslenen ineklerin sütünden elde edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çayeli Koloti peyniri kirli beyaz renkte, yayvan ve incedir. Yağ oranı yüzde 5-12 arasında olup az yağlı peynir sınıfındadır. Kuru madde oranı yüzde 45- 52, protein oranı yüzde 27-40 ve tuz oranı yüzde 1,4-5,2 arasındadır. Koloti, Çayeli'nin yüksek kesimlerinde yetişen çam ağaçlarının gövdesinden belirli boyutlarda kesilerek içi yuvarlak şekilde oyulan, alt kısmında su tahliye deliği olan kaptır. Yöre halkı peyniri, bu kaplarda olgunlaştırır. Peynir odunsu aromasını bu kaptan alır. Bu nedenle bu peynir koloti peyniri olarak adlandırılır."

Öte yandan, Çayeli Koloti peynirinin tescillenmesiyle birlikte kentte coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.