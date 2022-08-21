10 yıl önce kapattırdığı hattı bilgisi dışında yeniden açıldı: Hayatı kabusa döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Oğuzhan Koçak 2012 yılında askerlik yaptığı dönemde bir GSM operatöründen hat alarak kullanmaya başladı. Hattı yaklaşık 6 ay kullanan Koçak, daha sonra hattını kapattırdı. Aradan geçen 10 yıl içerisinde GSM operatörleri ile birçok işlem yapan Koçak, bir sorun yaşamadı. Geçtiğimiz günlerde resmi bir işlemi için E-Devlet uygulamasına giren Koçak, 10 yıl önce kapattırdığı hattının yeniden aktif olduğunu ve kendi adına kayıtlı hatlar arasında olduğunu gördü.

Bunun üzerine GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayan ve karakola başvuran Koçak, "GSM operatörünün müşteri hizmetleri temsilcileri ile görüştüğümde hattın T.C. olarak benim T.C. kimlik numaramın göründüğü ancak diğer bilgilerde yabancı uyruklu İ.K. isminde bir şahsın pasaport bilgileri olduğu söylendi. Böyle bir şeyin olması imkansız. Karakola gittiğimde de bana hattın benim üzerimde görünmediğini E-Devlet'te benim adıma aktif görünmesinin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği söylendi. Dolandırıcıların hedefi olmaktan korkuyorum, bu hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi.

"10 yıl sonra tekrar açılmış"

Arkadaşlarını ziyarete gittiği Muğla'nın Milas ilçesinde resmi bir işlem yapmak için E-Devlet uygulamasına girdiğinde 10 yıl önce kullanıp kapattırdığı GSM hattının tekrar kendi adına aktif durumda olduğunu fark ettiğini belirten Oğuzhan Koçak, şunları söyledi: