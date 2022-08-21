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10 yıl önce kapattırdığı hattı bilgisi dışında yeniden açıldı: Hayatı kabusa döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Oğuzhan Koçak, 10 yıl önce açtırıp 6 ay kullandıktan sonra kapattırdığı bir GSM operatörüne ait hattının, kendisinin bilgisi dışında tekrar açıldığını iddia ederek, dolandırıcıların hedefi olmaktan korktuğunu belirtti. Koçak, "Yabancı bir numara aradığında korkarak açıyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 18:27
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Oğuzhan Koçak 2012 yılında askerlik yaptığı dönemde bir GSM operatöründen hat alarak kullanmaya başladı. Hattı yaklaşık 6 ay kullanan Koçak, daha sonra hattını kapattırdı. Aradan geçen 10 yıl içerisinde GSM operatörleri ile birçok işlem yapan Koçak, bir sorun yaşamadı. Geçtiğimiz günlerde resmi bir işlemi için E-Devlet uygulamasına giren Koçak, 10 yıl önce kapattırdığı hattının yeniden aktif olduğunu ve kendi adına kayıtlı hatlar arasında olduğunu gördü.

Bunun üzerine GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayan ve karakola başvuran Koçak, "GSM operatörünün müşteri hizmetleri temsilcileri ile görüştüğümde hattın T.C. olarak benim T.C. kimlik numaramın göründüğü ancak diğer bilgilerde yabancı uyruklu İ.K. isminde bir şahsın pasaport bilgileri olduğu söylendi. Böyle bir şeyin olması imkansız. Karakola gittiğimde de bana hattın benim üzerimde görünmediğini E-Devlet'te benim adıma aktif görünmesinin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği söylendi. Dolandırıcıların hedefi olmaktan korkuyorum, bu hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi.

"10 yıl sonra tekrar açılmış"

Arkadaşlarını ziyarete gittiği Muğla'nın Milas ilçesinde resmi bir işlem yapmak için E-Devlet uygulamasına girdiğinde 10 yıl önce kullanıp kapattırdığı GSM hattının tekrar kendi adına aktif durumda olduğunu fark ettiğini belirten Oğuzhan Koçak, şunları söyledi:

  • "14 Ağustos Pazar günü yakınlarımla otururken resmi bir işlemimi gerçekleştirmek için E-Devlet uygulamasına girdim. Burada yaptığım işlemler sırasında 2012 yılında kullandığım bir GSM operatörüne ait hattımın tekrar aktif olarak görüldüğünü fark ettim. O dönemler askerdim ve yaklaşık 6 ay kullanıp kapattırmıştım. O yıldan bu yana birçok hat değişikliği yaptım ama bu hat ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. E-Devlet uygulamasında adıma kayıtlı aktif hatlar arasında eski numaramı görünce GSM operatörünün müşteri hizmetlerini aradım. Görüştüğüm kişi bana bu hattın 10 Temmuz'da tekrar açıldığını, yabancı uyruklu birisinin kullandığını ve hattın benimle alakası olmadığını E-Devlet'te benim üzerime görünmesinin sistemsel bir hata olabileceğini söyledi."

    'İleride sıkıntılı bir durum olursa ilk beni bulacaklar'

    Aldığı cevap üzerine GSM operatörünün Milas'taki bayisine giden Koçak, "Hattımın aktif olarak görüldüğü sayfanın yazıcıdan çıktısını aldım ve bayiye gittim. Bu arada bir kaç kere daha telefonla müşteri hizmetleri ile görüştüm. Ama ne müşteri hizmetleri temsilcileri ne de bayiler elle tutulur bir cevap vermedi. İlerleyen günlerde müşteri hizmetlerini aramaya devam ettim ve en son görüştüğüm müşteri hizmetleri temsilcisi hattın T.C. kimlik numarası olarak benim T.C. numaram görüldüğünü ama kimlik bilgileri olarak bahsi geçen yabancı uyruklu şahsın bilgileri olduğunu söyledi. Bu konunun beni sıkıntıya düşürecek bir şey olmadığını belirtti. Bu çok garip bir durum. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de gittim. Emniyetteki komiser yardımcısı olduğunu öğrendiğim biriyle görüştüm ve durumu anlattım. O da bana 'biz sistemimizden baktık, sizinle ilgili bir durum yok. Hat sizin adınıza görünmüyor. Bu konunun sizinle ilgili bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum' diye cevap verdi. Birçok yeri aramama ve emniyete de başvurmama rağmen günlerdir bu duruma bir çözüm bulunamadı. Ben bu durumdan oldukça rahatsızım. İleride bu numara üzerinden bir sıkıntılı durum olduğunda ilk beni bulacaklar diye düşünüyorum. O zaman ben bu durumu nasıl ispatlayabileceğim bilmiyorum? Çünkü E-Devlet sistemi kişinin özel bilgilerinin yer aldığı bir yer ve bu sistem üzerinde daha önceden kullanıp kapattırdığım hat benim üzerimden aktif görünüyor" diye konuştu.

    "Yabancı numara aradığında korkuyorum"

    Hattın tekrar aktif olmasının ve E-Devlet üzerinde kendi üzerine görünmesinden endişe duyduğunu ifade eden Koçak yaşadığı mağduriyetin biran önce giderilmesini talep ederek şunları söyledi:

    • "Olayı öğrendiğim günden bu yana uykularım kaçıyor. Telefonumda kayıtlı olmayan yabancı bir numaradan arandığımda tedirgin oluyorum. Benimle hiçbir alakası kalmayan numara yüzünden başım belaya girebilir. Kaldı ki karşımda kim var, kimle muhatabım, kadın mı yoksa erkek mi onu bile bilmiyorum. Tek bildiğim hat bilgilerinde İ.K. diye birinin isminin geçmesi. Numarayı da ne zaman arasam hep 'aradığınız kişiye ulaşılamıyor' anonsu ile karşı karşıya kalıyorum. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini talep ediyorum."

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