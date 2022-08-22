6'lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oluşan 6'lı masa SP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Muhalefet partilerinin liderleri, toplantı sonrası yaptıkları yazılı açıklamada ortak aday çıkaracaklarını açıkladı. Açıklamada "Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız, hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı' hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır" denildi.

İKİNCİ TUR 2 EKİM'DE