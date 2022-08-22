Muğla'daki kazada 2 eski belediye başkanı ile 1 profesör, 5 kişi öldü

Süleyman Sazboğaz (54) idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61) ile Mevlüt Şimşek'in (57) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz (29) ve Adnan Zeybek (63) yaralandı.

Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Çevreye savrulan arı kovanları, bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandıktan sonra kara yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Mevlüt Şimşek ile Süleyman Kılınç'ın Burdur'un Altınyayla ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinde bulundukları, Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ise birçok esere sahip bilim insanı olduğu öğrenildi.