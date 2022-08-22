Benzine 81 kuruş zam geldi
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam geldi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 22 Ağustos 2022 16:29
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılırken zamla birlikte bu rakam 21,15 lira olarak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız