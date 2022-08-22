Trafik facialarında ihmal nerede?

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen katliam gibi kazalarda 35 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Peki bu kazalar neden yaşandı? Can kaybı neden bu kadar fazlaydı?

Sürüş Teknikleri Uzmanı Turgut Yüksekdağ, NTV yayınında kaza nedeni olabilecek 3 etkeni sıraladı. Yüksekdağ, "3 ana madde var. Bir bakımsız fren ve otomobil araç sistemleri. İki yüksek hız, aracın hızı çok yüksek. Üç yüksek tonajlı yük." dedi.

Mardin'de yaşanan kazanın görüntülerinde tırın olay yerine çok yüksek süratle geldiği görülüyor.

Güvenli sürüş uzmanı Turgut Yüksekdağ her iki kazadaki sürücü hatalarına dikkat çekti. Yüksekdağ "Çok yüksek sürattesiniz, yokuş aşağı gidiyorsunuz karşınızda beklenmedik bir kaza ortam var ve frenleriniz yok. yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Önemli olan oraya gelmeden önceki süreci doğru yönetmek" dedi.

Özellikle ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların bakımlarının tam olması, fren sistemlerinin kontrol edilmesi hayati önem taşıdığını söyleyen Yüksekdağ, "Aracın bakımı tamsa doğru yedek parçalarla donatılmışsa zaten bu kaza olmaz. Tecrübeli olmadığına inanıyorum fren tamamen ısınıp camlaşmış ve fren devre dışı kalmış orda." dedi.

Gaziantep ve Mardin'deki iki kaza da benzer. Önce bir kaza yaşandı. Ardından kazaya müdahale edenlere başka araç çarptı. Uzmanlara göre kaza sonrası olay yerinde alınacak önlemler yeni kazaların önüne geçebilir.

İlk yapılması gereken kaza alanının güvenli hale getirmek. 100-150 metregeriye reflektör koymak oradaki kişileri uzaklaştırmak.