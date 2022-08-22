Cem Küçük'ten iktidara 'EYT' uyarısı: Ciddi bir seçmen var burada

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Uzun zamandır "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" hükümetten gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. İnsanlar ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde haliyle gelire ihtiyaçları var. EYT bu bakımdan önem arz ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, partinin bir çalışması olmadığını söyledi. Ama Çalışma Bakanlığı EYT üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkacak çalışmaya göre hükümet bir karar alacak. EYT ilk başlarda kesin olmaz deniyordu. Sonradan bir umut belirdi. Şimdi bakanlığın çalışması bekleniyor." değerlenmesinde bulundu.

Küçük, "Bana kalırsa çalışmanın detaylarını fazla beklemeden açıklamak şart. Çünkü EYT'liler bir cevap bekliyor. Seçimlere 9,5 ay kaldı. Ciddi bir seçmen kitlesi var burada. EYT çıkarsa hükümet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor" ifadelerini kullandı.