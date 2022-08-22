Dolar günü düşüşle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,10 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 17:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1150
|18,1160
|18,1060
|18,1070
|Avro
|18,2190
|18,2200
|18,0590
|18,0600
|Sterlin
|21,4310
|21,5380
|21,3320
|21,4390
|İsviçre Frangı
|18,9180
|18,9880
|18,8540
|18,9240
|ANKARA
|ABD Doları
|18,0850
|18,1350
|18,0760
|18,1260
|Avro
|18,1790
|18,2390
|18,0190
|18,0790
|Sterlin
|21,3710
|21,5710
|21,2720
|21,4720