Euro-dolar yine parite seviyesine geldi

Küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla dolara yönelmesine neden olurken, euro/dolar da 0,9994 seviyesiyle 15 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Alımlar Bloomberg Dolar Endeksi'ni de 18 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ekonomik göstergelerden gelen sinyalleri değerlendirirken, bir yandan da bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole toplantılarını izleyecek.

Fed'in son faiz kararı sonrası ABD enflasyonunda bazı yönlerden ılımlılaşma sinyallerinin de görülmesiyle piyasalar, Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağını fiyatlamış, özellikle hisseler ralli yapmıştı.

Ancak gözlemcilerin beklentisi Powell'ın enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarına devam vurgusu yapacağı şahin bir konuşma yapacağı yönünde. Powell'ın Eylül toplantısındaki faiz artış boyutuna işaret etmesi ise beklenmiyor.

NatWest Markets ABD Ekonomisti Kevin Cummins'a göre, enflasyondaki olumlu işaretlere rağmen Powell büyük ihtimalle şahin duruşuna devam edecek. Cummins "Enflasyonda 'geçici faktörler' söyleminde başarısızlığa uğramalarının ardından Fed yapabileceği tek şeyin politikayı sıkılaştırmak olduğunun farkında" değerlendirmesini yapıyor.

Powell ile birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de Jackson Hole toplantılarına katılması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın katılmayacağı toplantıda yatırımcılar Avrupa için bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in konuşmasını takip edecek.

Türkiye'nin ihracatı açısından kritik

Euro/dolar daha önce Temmuz ayının ortalarında parite seviyesine gelmişti. Bu durum Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracat yapan lokomotif sektörleri için de negatif bir tabloya işaret etmişti.

Konuyla ilgili daha önce Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Otomotiv Sanayii Derneği euro/dolarda paritenin ihracat için olumsuz olduğunu söylemişti.

2022 yılı ilk yarı ihracat verileri baz alındığında otomotiv sanayi ihracatının yüzde 82'sinin euro, yüzde 11'i ise dolar bazında gerçekleştiği bilgisini veren Eroldu, üretim girdileri açısından bakıldığında ise otomotiv sanayinin çok katmanlı bir tedarik zinciri yapısına sahip olduğunu aktarmıştı

"Ana sanayinin doğrudan ithal ettiği üretim girdilerindeki dolar payının ağırlığının, ihracatımızdaki ağırlığın üzerinde olduğunu biliyoruz. Öte yandan ülkemiz hammadde ithalatı da ağırlıklı olarak dolar bazlı gerçekleşiyor" diyen Eroldu, bu veriler ışığında, dolar bazında ithal edilen ürünün euro bazında ihraç edildiğinde geçmişte parite farkı ihracatçının lehine bir durum oluşturduğuna dikkat çekerek, "Euro/dolar kurunun eşitlenmesi ihracat operasyonlarımızda karlılığı olumsuz etkileyen bir faktör haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg