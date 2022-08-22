Fabrika yangın sonrası çıkan dumanlar
Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Eklenme : 22 Ağustos 2022 11:47
Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız