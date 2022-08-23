Bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Kuştepe Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı bulunan bir düğünün sonlandırılması için olay yerine giden polis ve bekçilere mukavemet gösteren 8 zanlının, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından 5 şüpheli tutuklanma, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'taki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve bekçiler, düğündekilerin mukavemetiyle karşılaşmış, yaşanan arbede sırasında fenalaşan bekçi Oltan Koca hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, daha sonra bekçi Koca'nın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

Şehidin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'de toprağa verilmişti.