Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 13:01
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği vurgulanarak, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız