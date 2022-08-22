Mardin'deki katliam gibi kazada 2 tır şoförünün ifadeleri ortaya çıktı

Derik ilçesi Üçyol mevkiinde önceki gün, meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit oldu, 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 2 tırın da karıştığı kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Tır şoförleri tutuklandı

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan tır şoförlerinin Diyarbakır'daki tedavileri devam ediyor.

"Araç bakımını bir ay önce yaptırmıştım"

İlk kazaya karışan tırın şoförü U.G., savcılık ifadesinde, Mazıdağı ilçesinden Derik'e doğru yola çıktığını belirterek, "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım. Yokuş aşağı inerken birden frenim tutmamaya başladı. Vites düşürdüm, aracım hızlandı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracım devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

"Frenim tutmuyordu"

İlk kazaya müdahale eden kalabalığın arasına tırla giren şoför Y.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi: "Derik ilçesinde yokuş aşağı giderken frenim tutmuyordu. Fazla yüküm yoktu. Gözümü hastanede açtım, sonrasını hatırlamıyorum. Olayda kastım yoktu. Pişmanım."