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Bakan Özer, Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu tanıttı

"İçinde eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği, materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında, zevk alabilecekleri, barışabilecekleri bir şekilde enstrümanların yerleştirildiği bir platform"- "TÜBİTAK'ımızın, Bakanlığımızın tüm bürokratlarının destekleriyle sürekli yenilenerek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platformu eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 14:43
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademelerdeki öğrencilerin yararlanabileceği, oyun kıvamında, zevk alabilecekleri Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu eğitim sistemine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkçe, matematik ve yabancı dili çok önemsediklerini söyledi.

Ana dil Türkçeyi kültürüyle öğretebilmek için çabaladıklarını belirten Özer, çocukları sadece okuduğunu anlayan değil dinlediğini de anlayan, yazabilen ve konuşabilen bireyler olarak yetiştirebilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yabancı dildeki sıkıntıları çözmek için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özer, hayattan kitaba gelen bir metodolojiyle, öğrenmeyi çok daha hızlandıracak mekanizmalarla öğrencilere yabancı dil öğretmeyi istediklerini dile getirdi.

Matematiğin de bir dil olduğuna işaret eden Özer, "Bu dil hepimiz için lazım olan bir dildir. Tüm çocuklarımızın, tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı." diye konuştu.

- "Yaklaşık bir milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı"

Bakan Özer, herkes için vazgeçilmez olan matematikle ilgili problemi kısa süre içerisinde gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak paydaşları TÜBİTAK ile 6 aydır çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu konuda başarılı olacaklarına inancını dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencilerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları, diğer taraftan matematik seferberliği kapsamında 4. sınıftan 12. sınıflara kadar matematik yaz okulları, aynı zamanda 4. sınıflardan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin ücretsiz yararlandığı İngilizce yaz okullarını açtık. Yaklaşık bir milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı."

Özer, sahadan aldıkları geri beslemelerle önümüzdeki yaz aylarında, her tatilde, ücretsiz, her noktadan ulaşılabilen yaz okulu çeşitliliğini arttıracaklarını bildirdi.

Bu çalışmaların ilk aşaması olan Matematik Dijital Eğitim Platformu'nun tanıtımı için bir araya geldiklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla açacağız. İçinde eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği, materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında, zevk alabilecekleri, barışabilecekleri bir şekilde enstrümanların yerleştirildiği bir platform. Bu platform bir başlangıç, mutlaka eksiklikleri vardır. Ama TÜBİTAK'ımızın destekleriyle, Bakanlığımızın tüm bürokratlarının destekleriyle sürekli yenilenerek hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz aynı zamanda velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platformu eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, milletvekilleri, genel müdürler, okul yöneticileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Matematik Dijital Eğitim Platformu'na "https://matematik.eba.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

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