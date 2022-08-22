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Otomotiv üretiminde yılın en kötü performansı

Otomotiv üretimi, Temmuz ayında 93 bin 659 adet ile 2022 yılının en düşük performansını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 18:36
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Otomotiv üretiminde yılın en kötü performansı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet oldu.

OSD ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

- Ağır ticari araç kapasite kullanımı yüzde 65 seviyesinde

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı.

Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 büyüdü.

- Toplam pazar 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 7 daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 küçüldü ve 319 bin 313 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2022 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 0,5, otomobil pazarı yüzde 1 arttı.

Ağır ticari araç pazarı yüzde 13 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,5 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

- Yedi ayda 526 bin 601 bin adetlik ihracat

Ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-temmuz döneminde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturdu.

- İhracat 17,6 milyar dolara ulaştı

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, avro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,6 milyar avro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 artış gösterdi.

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