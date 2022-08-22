'Özür tayinine başvuran öğretmenlerin tamamının talebi karşılandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ağustos 2022 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız