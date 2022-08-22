Özür tayini bekleyen öğretmenlere, Erdoğan'dan müjde

15 Ağustos'ta başlayan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 19 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçlarsa yarın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak.

Başvuruda bulunan öğretmenlerin gözü sonuçlara çevrilmişken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Erdoğan, ''Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.