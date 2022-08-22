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Atatürk'e hakaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanına soruşturma

Tunceli'de, sosyal medya uygulamasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 21:48
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Atatürk'e hakaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanına soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun Valilik tarafından öğrenilmesi üzerine, kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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