Akrabalar arasındaki 'su' kavgasında 1 kişi öldü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 22:54
Alınan bilgiye göre, kırsal Esencik Mahallesi'nde akraba N.A. (28) ile Ö.A (33) arasında su meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda N.A. av tüfeğiyle Ö.A'yı göğsünden yaraladı.
Ambulansla Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli N.A'yı gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız