Osmaniye'de yol çöktü: Tır ve otomobil çukura düştü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöken yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 23:09
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.
Bu sırada Mahmut Y.'nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız