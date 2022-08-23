23 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/11.00/13.00/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi Kursiyerlerinin Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti 3 Kademe Teşkilat ve Meclis Üyeleriyle kahvaltı programına katılacak ve Gümüşdere köy kahvesinde çiftçilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısına katılacak.

(Tiflis)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür karşılaşmaya ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını yapacak.

(Trabzon/17.30/19.00)

- Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son antrenmanına çıkacak.

(Trabzon/18.45/19.30)

2- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. İdman öncesinde yeni transferlerden Dries Mertens basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/10.15/10.30)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi TotalEnergies Türkiye arasındaki sponsorluk imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak.

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçları 1 karşılaşmayla başlayacak.