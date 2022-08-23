Bakan Bilgin: EYT'de tek formül var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok" açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Belli bir yaş sınırı olacak mı" sorusuna ise "bakalım" diye yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilgili tek formül bulunduğunu söyledi:

"Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor."

"Çalışmamız sürüyor"

Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöye devam etti:

"Daha çalışmamız sürüyor. Bir çok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."