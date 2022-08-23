Dolar 18,12 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,12 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 17:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1060
|18,1070
|18,1260
|18,1270
|Avro
|18,0590
|18,0600
|18,1060
|18,1070
|Sterlin
|21,3320
|21,4390
|21,4360
|21,5430
|İsviçre Frangı
|18,8540
|18,9240
|18,8080
|18,8780
|ANKARA
|ABD Doları
|18,0760
|18,1260
|18,0960
|18,1460
|Avro
|18,0190
|18,0790
|18,0660
|18,1260
|Sterlin
|21,2720
|21,4720
|21,3760
|21,5760