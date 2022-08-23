Kaymakamlıkta polislere bıçaklı saldırı...Ebu Hanzala detayı

1 YARALI OLDUĞU BELİRTİLDİ

İstanbul Silivri'de Kaymakamlık binasında hareketli dakikalar yaşandı.

İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı.

Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırıda iki polisin yaralandığı belirtiliyor.

Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.15 sıralarında elinde bıçakla kaymakamlık binasına girmek isteyen kişiye polis engel oldu.

Bir polisi bacağından bir polisi de kulağından yaralayan saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Saldırı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir dizi ziyaret için Silivri'de bulunuyordu.

SOYLU: ZANLI HALİS BAYANCUK DENEN GRUBA İLTİSAKLI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak;

"Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) denen şuanda da içerde bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.