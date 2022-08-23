İstanbul'da üniversite kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi

Üniversitelere kayıtlar dün itibariyle başlarken, İstanbul dışından gelen öğrenciler de yurt ve ev arayışına girdi. İstanbul'da ev fiyatlarındaki artış ve kiralık ev sayısının azalması nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih edeceği belirtiliyor. Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Baydar, İstanbul'daki özel yurt ücretlerinin senelik 30 ila 100 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

"EVLER PAHALI YURDA ÇIKACAĞIM MUHTEMELEN"

Nur Sena Durmayaz, Bursa'dan geldiğini, hukuk fakültesine kayıt yaptıracağını belirterek "Evler çok pahalı, muhtemelen tercihim yurt olacak. Yurt fiyatlarının aylık 6-7 bin civarı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mustafa Erdeniz Yıldız ise Manisa'dan geldiğini ve Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kaldığını belirterek "Önceki fiyatı 450 TL'ydi. 4 kişilik odada kalıyorum, 800 TL ödüyorum. Kira fiyatlarından dolayı ne yazık ki eve çıkmayı düşünemiyorum. Eve çıkmayı isterdim. Arkadaşlarım 3-4 aydır ev arıyorlar, bulamadılar" diye konuştu.

"3+1 EVİN KİRASI 10 BİN LİRA"

Fatih Çapa'da emlakçılık yapan Melis Tokatlıoğlu, "Buralarda kiralık ev sayısı çok az, hepsi satılık. Kiralıklarda en kötü ev bile 9 bin 500 TL. Öğrencilere uygun şu anda bir ev var, o da 3 oda bir salon 10 bin lira, o da senelik kontratla. Bir sene sonra hemen zam yapmaya çalışıyorlar. Burada tıp fakültesi olduğu için çok fazla kalan vardı. Ama artık öğrenci yok. Öğrenciler artık Fatih Çapa'da kalmıyorlar" dedi.

Emlakçı Neriman Şener ise "Kiralık evler var ama, sayısı çok az. Kiracılar, kiraların yüksekliğinden dolayı evden çıkmıyorlar. Tek tük kiralık ev var, onlar da 8-10 bin lira arasında değişiyor. Bodrum katlar var, onlar 5 bin lira. Henüz öğrenciler gelmeye başlamadı. Tek tük gelenler var ama, onlar da bulamıyorlar. Şu an bende kiralık ev 3-4 ev var. Daha önce bu dönemlerde daha çok olurdu" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA YURT FİYATLARI YILLIK 30 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, bu yıl yurtlara talebin artmasını beklediklerini ifade ederek "Fiyatlarımızın belirlenmesinde kriter mevzuatı var. Bu mevzuata göre yurtların fiyatı belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için yönetmeliğin verdiği ölçüde zam yapabiliyoruz. Bu sene fiyatlarımızda yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı. İstanbul'daki fiyatlar yıllık 30-35 ila 80-100 bin lira bandında. Öğrenci bütçesi açısından belki çok olabilir ama, maliyetleri zor karşılıyor bu rakamlar. 4 kişilik odaları baz alıyoruz" diye konuştu.