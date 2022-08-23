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Aksaray'da polislere tehdit ve hakaret yağdırdı!

Aksaray'da muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca telefonla aradığı kişiye polislerin kaşıntısı olduğunu söyleyerek, "Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray'ı topla gel bunların kaşıntıları var" dedi. Aracının değerli olduğunu belirten ve agresif tavırlarla memurlara zorluk çıkaran sürücü, "Ben deliyim, kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem" dedi

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ağustos 2022 11:52
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Olay, İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla rutin uygulama yaptı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katıldığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobile "Dur" ihtarında bulunuldu. Durdurulan araç, sürücü ve yolcu üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İ.'nin (22) ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti. GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İ. ile yanında bulunan kardeşi Sezer İ.'nin (18) da aranması olduğunu belirledi.

"AKSARAY'I TOPLA GEL"

Bunun üzerine polis trafik polisleri aracı otoparka çektirmek için çekici çağırdı. Aracının otoparka çekileceğini duyan ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Tayfur İ. telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak adam çağırdı. "Basın gelin buraya" diyen sürücü, "Alo Fatih Mahallesi'nin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray'ı topla gel bunların kaşıntıları var" dedi.

"KAFAMA SIKIN, CANIMI ALSINLAR BU ARABAYI VERMEM"

Telefonla konuşurken tepkilerine de devam eden sürücü, "Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı yakarım gene de vermem. Arabayı vermem ben. Kur'an'a yemin ettim. Benim bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem, ben deliyim. Benim burada kafama sıksınlar, benim canımı alsınlar, ben bu arabayı vermem. Dört yıldır bu arabaya emek harcadım emek. Ben korkmam, Allah'tan başka kimseden korkmam. Dünyaya tek tabanca geldim kimseye de kendimi yedirmem. Benim kafama sıkın gene vermem benim dört yıldır emeğim var" dedi.

"DEVLET MEMURUYUM BANA DOKUNMAYIN"

Devlet memuru olduğunu belirterek polis ve bekçilerin kendisine dokunmamasını isteyen sürücü Tayfur İ., "Devletin memurunu çekemezsiniz, ben de devlet memuruyum, benim de haklarım var. Arabamı bağlamayın ehliyetli biri geliyor cezamı yazın arabamı almaya geliyorlar. Ehliyetli biri geliyor. Beni bırakın ben de memurum, bana dokunmayın. Ben sakinim, dokunmayın. Gücünüz bana mı yetecek" diyerek alkış tuttu.

Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi.

Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evleri'nden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi.

Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka gecikilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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