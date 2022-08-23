Gaziantep'te 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine 1200 lira destek verilecek

Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesine iletilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi "Kadın Dostu Kent Gaziantep" mobil uygulamasının içerisinde de annelerin başvuru yapabilecekleri bir alan oluşturulacak. Uygulama üzerinden 25 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 5 Eylül itibarıyla başvurular değerlendirilip maddi destekler annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Vali Davut Gül, Valilik'te düzenlenen protokol töreninde, "Eğitim şehri Gaziantep"in sadece bir slogan olarak bırakılmadığını belirtti.

11 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Gül, "Büyükşehirin vereceği 1200 lira parayı bir annenin çocuğuna verdiği harçlık gibi değerlendirmek lazım. Onu eğitim ve meslek hayatında yanında olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Aile ekonomisine destek oluyor. Bu şehirde yaşadığımız için şanslıyız. Birçok ihtiyacımızı Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere hayırseverlerimiz temin ediyor. O açıdan da başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini görüyoruz." dedi.

- "Eğitim desteği önemli

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimde yakalanan bireysel başarılarla büyük gurur duyduğunu belirtti.

Bireysel başarıları toplumsal başarıya dönüştürmek istediklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki şu anda okullar açılınca aile ekonomisi, eğitim giderlerinden dolayı zorlandığında çocuklarımız bazı almak istediği şeyleri alamayabiliyor, yapmak istediği şeyleri yapamayabiliyor. Halbuki küçücük bir destekle çok büyük bir başarı yakalanabiliyor. Özellikle lisedeki 11 ve 12'inci sınıftaki çocuklarımızın morali, motivasyonu, almak istediği bir kitabı alması, yapmak istediği bir şeyi yapması açısından eğitim desteği önemli."

Öğrencilere verilecek paraların annelerin hesaplarına yatırılacağını dile getiren Şahin, verilen destek ile istedikleri hedefe ulaşacaklarını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise verilen maddi destek için öğrenciler adına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ise yapılan yardımın öğrencilerin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.