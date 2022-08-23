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Bakan Özer: 520 Köy Yaşam Merkezini hayata geçirdik

"Bugün itibarıyla 520 Köy Yaşam Merkezini hayata geçirdik, bu sayıyı, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı itibarıyla 1500'e çıkartacağız. Bu, tekrar kalkınma hamlesinin köylerden başladığı çok önemli bir atılım"- "10 ay gibi kısa sürede 1200 bağımsız anaokulunu hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunu da hızlı bir şekilde hizmete alacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 13:56
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Bakan Özer: 520 Köy Yaşam Merkezini hayata geçirdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar 520 köy yaşam merkezini hayata geçirdiklerini belirterek "Bu sayıyı 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı itibarıyla 1500'e çıkartacağız. Bu, tekrar kalkınma hamlesinin köylerden başladığı çok önemli bir atılım." dedi.

Bakan Özer, Altındağ ilçesi Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nde kursiyerlerin sertifika ve kovan dağıtım törenine katıldı.

Van'da geçen hafta köy yaşam merkezi açılışını yaptıklarını anımsatan Özer, bu merkezin, Türkiye'deki tüm illerin türkülerini hikayeleriyle birlikte derleme, kayıtlarını yapma ve dokümanlarını hazırlama görevini üstlendiğini aktardı.

Sanatçı Neşet Ertaş'a da rahmet dileyen Özer, "İnşallah 2-3 ay içinde Van'daki bu başlangıç, güzel sanatlar liselerimizin performansıyla ülkemiz sathına yayılacak ve çocuklarımızı türkülerimizle, türkülerimizin arkasındaki hikayelerle buluşturacağız." diye konuştu.

- "Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunu hizmete alacağız"

Köy Yaşam Merkezleri Projesi'yle köylerde atıl durumdaki yaklaşık 7 bin köy okulunun eğitimle tekrar buluşturulmasının amaçlandığını vurgulayan Özer, okulların sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hizmet sunacağını belirtti. Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, öncelikle Bakanlık olarak köylerde ilkokulların açılmasıyla ilgili tüm engelleri ortadan kaldırdık. Yönetmelik değişikliği yaparak, istenilen tüm köylerde okulların tekrar öğrenci alabilmesi imkanını getirdik. İkinci bir adım daha attık, Bakanlık olarak bu sene en öncelik verdiğimiz okul öncesi eğitim seferberliği, 3-5 yaş grubundaki çocuklarımızın gelir seviyesi ne olursa olsun okul öncesi eğitime ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için ciddi bir kampanya yapıyoruz. 3 bin anaokulu açmak için yola çıktık, dün Cumhurbaşkanı'mız da Kabine sonrası açıkladı, 1200'ünü şu an hizmete aldık. Milli Eğitim Bakanlığı, yılda ortalama 50-70 arasında anaokulu açarken, 10 ay gibi kısa sürede 1200 adet bağımsız anaokulunu hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunu da hızlı bir şekilde hizmete alacağız."

Özer, köylerde anaokulu açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının 10'dan 5'e düşürüldüğüne işaret ederek bu adımla 1800 köyde 20 bin çocuğun anaokullarıyla buluşturulduğunu bildirdi.

- Köy yaşam merkezlerinin sayısı eylülde 1500'e ulaşacak

Bu çalışmaların yanı sıra yetişkinlere Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri üzerinden eğitim verdiklerini, köy yaşam merkezlerinin de köylerde hem çocuklara hem yetişkinlere hizmet sunacak şekilde tasarlandığını anlatan Bakan Özer, bu merkezleri aktif hala getirmek için Türkiye genelinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Projeye yazın başladık, bugün itibarıyla 520 köy yaşam merkezini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç hafta önce açtığımız Aydıncık Köy Yaşam Merkezi sadece bir tanesi. Tüm illerimizde, ilçelerimizde bu sayıyı 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı itibarıyla 1500'e çıkartacağız. 2022'nin sonunda da ihtiyaç duyulan tüm köylerdeki köy okullarını hızlı bir şekilde onarımdan geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu tekrar kalkınma hamlesinin köylerden başladığı çok önemli bir atılım." diye konuştu.

- "Kadın kooperatiflerini de köy yaşam merkezleriyle entegre edeceğiz"

Köylerdeki kadın kooperatiflerinin de köy yaşam merkezleriyle entegre edileceğini kaydeden Özer, "Köylerdeki kadınlarımız, Halk Eğitim Merkezleri üzerinden ürünlerini köy yaşam merkezlerinde üretecek. Tüm masrafları biz karşılayacağız ama kadınlarımız ürettikleri ürünlerini satarak kazanç sağlayacaklar. Böylece eğitimle iş gücü piyasasını da iç içe geçiren bir mekanizmayı hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Bakan Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nde arıcılık eğitimini tamamlayarak bugün sertifika alanlara, Ankara Valiliğinin arıları, Altındağ Belediyesinin ise kovanları temin edeceğini söyledi.

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Sadece arıcılık değil, 3 binin üzerinde farklı kursun da hizmete sunulacağı köy yaşam merkezlerinin, yaz-kış demeden, bir eğitim ocağı olarak sürekli dumanını tüttüreceğini dile getiren Mahmut Özer, "Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm noktalarında bu ateş, bu meşale yanacak ve bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz çok daha artmış, insan kaynağımızın niteliği çok daha güçlenmiş bir halde, güçlü Türkiye yürüyüşüne sizlerle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu çalışmalar arıcılığın daha ileri noktalara taşınmasına katkı sağlayacak"

Ankara Valisi Vasip Şahin de bugün kursiyerlere 32 arı kovanının verileceğini belirterek Türkiye'nin bal üretiminde dünya sıralaması içinde genellikle ikinci sırada yer aldığına ve bu tip çalışmaların arıcılığın daha ileri noktalara taşınmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 3 hafta önce açılışı yapılan Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerin ilk meyvesini bugün aldıklarını, Altındağ'ın uzun yıllardan beri ihtiyacı olan fen lisesinin de yeni eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul edeceğini bildirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Ankara genelinde köylerde eğitim seferberliği yürütüldüğünü, yeni açılışların yanı sıra tanıtım toplantıları ve protokoller imzalandığını, ayrıca yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde birçok okulda tadilat çalışmaları yapıldığını anlattı.

Törende, Aydıncık Köyü Türk halk müziği bağlama grubu öğrencileri de konser verdi.

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