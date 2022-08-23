Ad-soyad değişiklikleri devam ediyor: İşte en çok değiştirilen isimler

Yazım ve imla hatası olan, genel ahlaka aykırı ya da gülünç olarak değerlendirilen ad ve soyadlar değiştirilebiliyor. Bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

En çok başvuru, yazım hatası yapılan "Çoşkun, Uğuz, İşik ve Çinar" gibi soyadları için yapıldı. İsim değişikliğinde ise "Yunis, Memet, Hava ve Perişan" ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul, 80 bine yakın değişiklik başvurusu ile ilk sırada yer aldı. Onu Ankara, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

Ad ve soyadı değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.