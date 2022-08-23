Lisansüstü eğitimini tamamlayacak öğretmenlere sınav muafiyeti
Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuran öğretmenlerden lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi.
Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.
19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları ise 12 Aralık'ta duyurulacak.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız