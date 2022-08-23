Özel okulların fiyat oyunu: Kitap ücreti iki kat arttı

Özel okulların eğitim ücreti yüzde 36 ile sınırlandırıldı. Ancak kitap, servis, kıyafet ve yemek ücretleri bu sınırlandırılmaya dahil edilmedi.

Bazı özel okullarsa bu durum da fırsata çevirdi.

İddiaya göre bazı özel okullar yemek hizmetini zorunlu kılıyor, kabul edilmemesi durumunda kayıt yenilemiyor.

KİTAP ÜCRETİ İKİ KAT ARTTI

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, ''Servis ücretleri UKOME tarafından belirleniyor. Bu doğrultuda 10 kilometre için 7 bin 150 lira civarı bir rakam belirlenmesi gerekirken, özel okul bizden 18bin 900 lira istiyor. Kitap setleri aynı şekilde dışarıda maliyeti 2-3 bin lira ama bizden 9-10 bin lira isteniyor'' diyerek karşılaştıkları durumu anlattı.

Özkan, geçen sene özel okul tarafından istenen ücretin 75 bin lira olduğunu ancak bu sene bu rakamın 130 binlere çıktığını ifade etti.

Özel okulda zorunlu hizmetle karşılaşan ailelerin savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini belirten Özkan, ''Eğer ödediyseniz hakem heyetlerine başvurup paranızı geri alabilirsiniz'' duyursunda bulundu.