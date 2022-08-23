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Bakan Bozdağ: Hakim ve savcılar tehdit ediliyor

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bozdağ, burada kendisini bekleyenlere hitap etti. Hakimlerin ve savcıların tehdit edildiğini belirten Bozdağ, muhalefetin şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıkladığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 16:12
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Bakan Bozdağ: Hakim ve savcılar tehdit ediliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışının ardından Bartın Valiliğinde Vali Nurtaç Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bartın Belediyesi'ne geçen Bozdağ, Belediye Başkanı Cemal Akın'la görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bozdağ, burada kendisini bekleyenlere hitap etti. Amaçlarının her alanda büyük değişimleri ortaya koymak olduğunu ifade eden Bozdağ, iktidara geldikleri 2002'den bu yana büyük yatırımların hayata geçirildiğini anlattı. Bakan Bozdağ, AK Parti kadrolarının 20 yıldır geceyi gündüze katarak çalıştığını, Türkiye'nin dört bir yanını devletin imkanlarıyla tanıştırdıklarını ifade etti.

- "Biz milletimizi aldatmadık"

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Muhalefete bakın, her şeyi vermeyi vadediyorlar. Ülkenin gerçeklerinden kopuk, imkanlarından bihaber, sadece vatandaşı aldatıp oyunu almak için söylemedikleri yalan, çevirmedikleri alavere dalavere yok. Biz milletimizi aldatmadık, imkanları, şartları gördük, yetkiyi ona göre istedik." diye konuştu. Altılı masayı eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor. Ne konuşuyorlar, duydunuz mu? Duymadık. Aday konuştunuz mu? Yok. Ne konuştunuz? Onu da pek söylemiyorlar ama belli ki konuşup da hallettikleri bir mesele yok. Bu fotoğraf size neyi hatırlatıyor? Eskiden koalisyon ortakları arasında ihtilaf olunca liderler bir masa etrafında toplanır, ihtilafı çözmek için uğraşırlar çözerlerse o ihtilaf yola konur. Bunlar toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyorlar. Bu, eski Türkiye'nin fotoğrafı. Bunlar bir araya geldiğinde bir meseleyi konuşup karara bağlayana kadar gündemdeki sorunlar yer değiştirip, 2-3 tane yeni yeni sorunumuz çıkar. Onlar eski sorunu konuşurken, yeni sorunlarla boğuşan bir Türkiye olur. Bunların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok. Geleceği vadeden, umudu vadeden, yarınları konuşan, yeni söz söyleyen, geçmişte milletimizin beklentilerine cevap vermiş, hayallerini gerçekleştirmiş, gelecekte de gençlerimizin de yetişkinlerimizin beklentilerine cevap verecek yegane kadro cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir."

Altılı masanın parlamenter sistemi, krizin ve kaosun olduğu Türkiye'yi vadettiğine işaret eden Bozdağ, düne bakarak Türk milletinin geleceğe taşınamayacağını dile getirdi.

- "Biz yargılanmaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmayız"

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bunların masasına bakmayın. Bu masada nimet, ikram, bereket yok. Öfke var, kin var, nefret var, düşmanlık var. Siz öfkenin, kinin, nefretin, düşmanlığın bir araya getirdiği insanların oturduğu masadan nimet beklersiniz oradan payınıza, öfke, nefret, düşmanlık düşer. Bir ülkenin yönetimine talip olan, düşünceleri birbirine zıt insanları cumhurbaşkanımıza duydukları öfke, düşmanlık, nefret bir araya getiriyor. Bunların motivasyon kaynağı bu olduğu gibi rehberleri de öfkeleri, nefretleri, düşmanlıkları. Şimdiden bunları rehber edinmişler. Önüne geleni tehdit ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. 'Biz gelince herkesi yargılayacağız', şimdiden bize dar ağaçlarını gösteriyor. Gel bakayım gelebiliyorsan. Biz yargılanmaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmayız. Bizi 20 senedir tehdit edenleri hep gördük. 20 senedir yolumuza devam ediyoruz."

Tehdit edenlere rağmen yollarına devam edeceklerinin altını çizen Bozdağ, iktidara talip olanların ağzının mafya ağzı gibi olmaması gerektiğini vurguladı.

Hakimlerin ve savcıların tehdit edildiğini belirten Bozdağ, muhalefetin şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıkladığını söyledi.

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