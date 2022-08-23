AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçimler zamanında yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'de düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Seçime kadar düzenli olarak bu toplantılar yapılacak"

Teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Reform ve düzenlemelerle ilgili görüşler alındı. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi. Seçime kadar düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

"Erken seçim spekülasyonlarının temeli yok"

Seçim takviminde değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak, erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere, bu hazırlıkların yapılması gayet doğal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra 4-5 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız.Milletimizin önüne koyulacak politikalar, seçim zamanındaki belgelerin çalışılması açısından aslında şimdiden başlanması gayet makul. Bizim parti olarak geleneğimizde bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil, böyle bir tartışma söz konusu değil.

"İlişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalkarsa siyasi diyalog oluşur"

Suriye'nin içindeki çözüm siyasi olmalıdır. Türkiye, meşruiyetin tarafındadır. Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalkarsa siyasi diyalog oluşur.