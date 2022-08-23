Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ finaline katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da miting yapmayı planladığı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından açıklanmıştı.

Ersan Aksu 18 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Samsun ziyaretinde gerçekleştireceğimiz mitingimizde vatandaşlarımıza hitap edecek hem de TEKNOFEST'e katılacaklar" duyurusunda bulunmuştu.

Aksu bugün yaptığı açıklamada ise mitingin olmayacağını bildirdi. Aksu şunları söyledi:

"30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında şehrimizde düzenlenecek olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak olan Cumhurbaşkanımız için miting planlamamız da vardı. Ancak aynı gün TEKNOFEST coşkusu ve heyecanı da yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar olacak. Üreten, tasarlayan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katan genç kaşiflerimizin ortaya koyduğu gurur tablosuna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 7'den 70'e her insanımızda büyük coşkuya neden olan TEKNOFEST heyecanını vatandaşlarımızın en yoğun şekilde yaşaması için mitingimizi ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşrifleriyle meşale şehrimiz Samsun, sevginin, coşkunun, heyecanın zirvelerinden birini daha yaşayacak. Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler."