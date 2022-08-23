İstanbul'da bir kişi, park halindeki aracın üzerinde uyudu
İstanbul Üsküdar'da bir vatandaş, sahil şeridine park ettiği otomobilin üstünde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 18:55
Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde yaşandı, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu.
Araç üzerinde yatan şahsın yanısıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız