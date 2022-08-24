Doğu Perinçek: Esad ön şartsız görüşmeye hazır

Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik Şam ve Ankara'dan verilen ılımlı mesajlar karşılıklı sürüyor. İstihbarat düzeyinde devam eden görüşmeler ve karşılıklı siyasi açıklamalara ek olarak Vatan Partisinin Şam'a düzenleyeceği ziyaretin de sürece etki edeceği görüşü hakim. Gazetemize konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ziyaretin 1520 gün içerisinde gerçekleşeceğini ve olumlu sonuçlar vereceğini söyledi. Ziyaret traﬁ ğini Esad'a yakın ve rejimin etkili isimleri ile sürdürdüklerini vurgulayan Perinçek "Şam yönetimi Türkiye ile şartsız görüşmeye hazır" dedi.

TERÖR VE MÜLTECİLER

Vatan Partisi olarak yapacakları Şam gezisinin tüm safhalarından Türk devleti ilgili birimlerinin bilgilendirildiğini özellikle vurgulayan Perinçek "Beşar Esad'ın 2 yurt dışı gezisi var. Bu nedenle eylülün 15'inden sonra bizim temasımız olacak. Ön görüşmelerimizi tamamladık. Şam kanadı anlaşmazlıkların çözümünden yana ve bu uzun soluklu krizin bitmesini istiyor. Bu konuda hiçbir şart koymadan görüşmeye hazır olduklarını bize ilettiler. Ankara-Şam görüşme ajandasının birincil konusu terör. İkinci sırada ise mülteci meselesinin halledilmesi var. Suriye rejimi hem teröre karşı iş birliği konusunda hem de Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda çok net. Her iki konuda da iş birliğine hazır" diye konuştu. Şam'ın terör operasyonları tamamlandığında İran, Rus ve Türk askeri birliklerinin ülkeyi terk etmesini istediğini kaydeden Perinçek "Bu noktada ABD askeri varlığı özel önem arz ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri orada terörü üreten ve ülkeyi bölen unsur olarak var. Baas Partisi yetkilileri ve

Esad, ABD'nin bir an önce bölgeyi terk etmesini istiyor. Olay sadece güvenlik boyutu ile de sınırlı değil. Suriye'nin petrolünü çalarak krizi daha fazla derinleştiriyorlar" dedi.

RUSYA'DAN FİİLİ DESTEK

Rusya'nın daha önceki operasyonlarda çatışma alanlarından çekildiğini hatırlatan Doğu Perinçek "Rusya, terörü hedef alacak bir askeri operasyona bu sefer ﬁ ili destek sağlayacak. Rusya, PKK terörüne yönelik operasyonla birlikte koalisyon güçlerinin karada olduğu kadar hava sahasındaki kontrolünü de sınırlandırmak istiyor. Suriye ordusu ve Türkiye'nin sahada yürüteceği askeri harekat çok kısa sürede terörün kökünü bölgeden kazıyacaktır. Ancak bu noktada aşiretler de ABD işgaline karşı mutlak manada sahada olmalı ve işgal güçlerinin topraklarından çıkarılma sürecine dahil edilmeli. Böyle bir durumda zaten o bölgede kalamazlar" diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN