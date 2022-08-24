Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararını sert bir şekilde eleştiren Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

Tehditlerin sökmez

Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.