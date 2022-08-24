Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 08:11
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız