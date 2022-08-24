Motorine 95 kuruş zam yapıldı
Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
Kaynak : NTV
Eklenme : 24 Ağustos 2022 16:00
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor. Zam sonrası motorinin litresi 28,98 liraya çıkacak.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız